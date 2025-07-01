Народні спостереження та прикмети показують, що непотрібні речі з дому важливо виносити тільки у правильний час – інакше грошова енергія може непомітно витекти з будинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Коли не можна виносити сміття?

Езотерики переконані, що сміття потрібно винести обов'язково до того, як сонце зайде за горизонт. А ось порушення цього правила може призвести до численних неприємних наслідків – зокрема і до втрати грошової енергії.

Після заходу сонця, мовляв, настає час тиші та спокою, і життєва енергія сповільнюється та вже не поповнюється новими ресурсами. У давнину пращури були переконані, що якщо виносити з оселі ввечері будь-які речі, людина може привернути до себе увагу нечистої сили, що шукає різні предмети для своїх темних справ.

І в багатьох народах збереглися вірування про те, що винесення сміття вночі, коли на вулиці темно, може вплинути на добробут в родині – і не в позитивний спосіб. Мовляв, це може призвести не тільки до втрати матеріальних статків, але й спровокувати непередбачувані ситуації, які не доведуть до добра.

Якщо ж вже вам потрібно винести сміття ввечері, потрібно знати про один простенький ритуал, який допоможе зберегти грошову енергію дому та не втратити її.



Сміття не варто викидати вночі / Фото Pexels

Що потрібно говорити, коли виносите сміття?

Здавна предки вірили у силу слова – і вважалося, що всього одна фраза, повторена тричі, може відігнати нечисту силу та захистити вас і ваші фінанси.

До речі, раніше ми вже розповідали, який оберіг може захистити дім від нещастя та зла – він має бути у кожному домі.

Тож коли виносите сміття – і особливо непотрібні старі речі на кшталт меблів, посуду книг тощо – потрібно обов'язково сказати таке: "Щастя та багатство залишають вдома, викидаю тільки сміття".

Повторіть цю фразу вперше вдома, коли тільки берете сміття. Наступний раз скажіть її, щойно вийдете за межі будинку і востаннє перед тим, як викидатимете непотріб.