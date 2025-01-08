Почему не стоит сажать гортензию возле дома: ответ знают единицы

Гортензия –это чрезвычайно популярное растение на даче, и по большей части из-за своего пышного красивого цветения. Впрочем, она более опасна, чем вы думали.

Гортензия – это растение с очень положительной энергетикой, и во многих культурах она означает благополучие, процветание, благодарность и любовь, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Впрочем, место для нее на своем участке все же нужно выбирать внимательно.

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Как правильно ухаживать за гортензией?

Если вы хотите, чтобы цветок чаще радовал вас прекрасным цветением, тогда нужно учесть, что кусту нужен яркий солнечный свет. Поэтому стоит сажать ее в таких местах, где вы будете иметь постоянный доступ к нему. А если вы посадите ее в тени дома, растение будет расти медленно и может вообще не цвести.

Кроме того, гортензиям нравится кислая почва, и если в вашем саду она щелочная, растение просто не сможет получить все питательные вещества, которые нужны ей для роста. А со временем куст может даже погибнуть.



Гортензии не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Кроме того, перед посадкой гортензии учтите, что она может вырасти достаточно большой и раскидистой, поэтому для нее нужно достаточно много места. Не сажайте ее прямо у окон, ведь она может сильно их затенить. Кроме того, корни растения могут прирасти к фундаменту дома, а это серьезно его повредит.

Чем опасны гортензии?

В некоторых культурах существует поверье, что высаживать гортензию прямо возле дома не стоит – считается, что так растение вроде бы будет притягивать в дом несчастья и смерть. Но есть и настоящая опасность от растения – некоторые ее виды могут быть ядовитыми.

Специалисты относят гортензию к умеренно токсичным растениям, и если пожевать ее, можно получить пищевое отравление. Это потому, что в цветке содержится лектин, что может вызвать тошноту, диарею и рвоту, если в больших количествах попадет в организм.