Чому не варто садити гортензію біля дому: відповідь знають одиниці

Гортензія – це надзвичайно популярна рослина на дачі, і здебільшого через своє пишне красиве цвітіння. Втім, вона більш небезпечна, ніж ви думали.

Гортензія – це рослина з дуже позитивною енергетикою, і в багатьох культурах вона означає добробут, процвітання, вдячність та любов, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Втім, місце для неї на своїй ділянці все ж потрібно обирати уважно.

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Як правильно доглядати за гортензією?

Якщо ви хочете, аби квітка частіше радувала вас прекрасним цвітінням, тоді потрібно врахувати, що кущу потрібне яскраве сонячне світло. Тож варто садити її в таких місцях, де ви матимете постійний доступ до нього. А якщо ви посадите її у тіні дому, рослина буде рости повільно та може взагалі не квітнути.

Окрім того, гортензіям подобається кислий ґрунт, і якщо у вашому саду він лужний, рослина просто не зможе отримати усі поживні речовини, які потрібні їй для росту. А з часом кущ може навіть загинути.



Гортензії не варто садити біля дому / Фото Pexels

Окрім того, перед посадкою гортензії врахуйте, що вона може вирости досить великою та розлогою, тож для неї потрібно досить багато місця. Не садіть її прямо біля вікон, адже вона може сильно їх затінити. Окрім того, коріння рослини може прирости до фундаменту дому, а це серйозно його пошкодить.

Чим небезпечні гортензії?

В деяких культурах існує повір'я, що висаджувати гортензію прямо біля дому не варто – вважається, що так рослина начебто буде притягувати до оселі нещастя та смерть. Але є й справжня небезпека від рослини – деякі її види можуть бути отруйними.

Спеціалісти відносять гортензію до помірно токсичних рослин, і якщо пожувати її, можна отримати харчове отруєння. Це через те, що у квітці міститься лектин, що може викликати нудоту, діарею та блювоту, якщо у великих кількостях потрапить до організму.