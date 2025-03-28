Почему никогда нельзя сидеть на углу стола: об этом знают единицы

Возможно, вам уже приходилось слышать о том, что сидеть на углу стола нельзя, но далеко не все знают, откуда взялось это странное поверье.

Эзотерики верят, что разные углы в доме имеют разные энергетические свойства, а острые углы могут излучать негативную энергию и подавлять человека, сообщает 24 Канал.

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Почему нельзя сидеть на углу?

В народе верят, что если человек будет сидеть на углу за столом, тогда он начнет быстро уставать и раздражаться. А также верят, что эти части мебели собирают и концентрируют негативную энергию.

Верят также, что запрещено сидеть за углом стола незамужним девушкам – вроде тогда они не встретят любовь и не выйдут замуж.

Также древний суеверие тянется корнями в верования, что на углах стола любили сидеть демоны и злые духи. И когда человек занимал это место, он прогонял этих духов, что в конечном итоге приводило к проблемам.



На углу стола сидеть нельзя / Фото Pexels

Кстати, суеверие существует не только в украинской культуре – на востоке также верили, что сидение на углу приносит несчастье, поэтому старались этого избегать. Верили также, что если сидеть на углу, тогда человек не будет иметь детей.

Кстати, ранее мы рассказывали, что делать со старым веником, чтобы избежать проблем. Ведь просто выбрасывать его точно нельзя.

А если чужой человек сядет на углу стола в доме, тогда семье следует ожидать всевозможных проблем и проблем, ссор и конфликтов. Многие и вообще считают это неким проклятием.

Впрочем, есть и несколько практических причин, по которым не стоит сидеть на углу стола. Во-первых, так увеличивается риск падения, особенно для детей. И в таком случае проще получить травму. Кроме того, сидеть на углу стола просто неудобно, это может привести к боли в спине или шее.