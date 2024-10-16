Почему нельзя спать на двух подушках: об объяснении знают не все

Очень часто народные приметы предостерегают от некоторых действий. И подушки –это не просто аксессуар для сна, но еще и предмет, окруженный многими суевериями.

Подушки – это невероятно удобно, и кажется, что спать на двух – это даже удобнее. Впрочем, приметы предупреждают, что делать этого ни за что нельзя, пишет "Главред".

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Сколько подушек нужно хранить на кровати

Согласно многим приметам, спать нужно только на одной подушке. Впрочем, на двух подушках спать запрещено всем, и на это есть причина. Считается, что спать на нескольких подушках сразу может привести ко многим негативным последствиям – в частности, к притягиванию негативной энергии в дом.

Например, считается, что если одинокий человек будет спать на двух подушках, это приведет к тому, что ему будет сложнее найти свою вторую половинку. А вот ребенок, который спит на двух подушках, по поверьям может вырасти неуверенным и будет иметь сложности с принятием решений.



Подушка должна быть одна / Фото Pexels

Пожилым людям также не советуют спать на двух подушках – это несет риск разочароваться в своей жизни. Впрочем, несмотря на то, что существуют предрассудки о сне на двух подушках, это действительно может быть полезным: