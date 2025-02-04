Можно ли стирать одежду с полотенцами: неожиданный ответ

Большинство из нас бросает стирать одежду вместе с полотенцами, разделяя цветные и белые в зависимости от цвета одежды, с которым эти полотенца стираются. Чтобы вещи смогли как можно дольше сохраняться в качественном состоянии, специалисты рассказали, можно ли их стирать вместе.

Полотенца используются в гораздо меньшем количестве, чем одежда, поэтому мы бросаем стирать все вместе, пишет 24 Канал со ссылкой на специалиста Марту Стюарт.

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Можно ли стирать полотенца вместе с одеждой

Если вы хотя бы раз задавались вопросом, можно ли стирать полотенца вместе с вещами, то технически это делать можно. Впрочем, чтобы избежать переноса ворса, гигиенических проблем и неравномерного износа, эти вещи лучше разделять перед стиркой.



Полотенца и одежду лучше стирать отдельно / Фото Pexels

Тип ткани

Стоит понимать, что полотенце создано из грубой ткани, а одежда мягче. Если же стирать их вместе, то это может привести к быстрому износу одежды. Полотенца изготавливаются из смешанных тканей или впитывающего хлопка и предназначены для удержания влаги. А вот одежда может быть сделана из различных материалов – синтетики, деликатных тканей и хлопка.

Полотенца являются тяжелыми, а их волокна по сравнению с одеждой являются абразивными. Смешанная стирка может привести к повреждению легких тканей и их трения. Из-за этого они могут потерять форму и мягкость.

Обратите внимание и на то, что полотенца нельзя стирать вместе с кондиционером для белья, поскольку это только снизит их основную функцию – поглощающую способность.

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Баланс и вес в стиральной машине

Барабан может выйти из равновесия, если загрузить в стиральную машину вместе одежду и полотенца. Из-за того, что полотенца будут плотными и тяжелыми, во время отжима сместят баланс, а это приведет к неравномерной стирки. Это означает, что хорошо выстираются или полотенца, или одежда.

Кроме того, одежда и полотенца высыхают с разной скоростью. Если постирать их вместе, то одежда высохнет быстрее, а полотенца еще длительное время будут оставаться влажными.