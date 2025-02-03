Если вы заметили, что ваши подушки уже давно потеряли свою первоначальную белизну, их точно не нужно нести на помойку. Вместо этого вы можете воспользоваться несколькими проверенными методами, которые помогут уменьшить, или полностью удалить желтые пятна с ткани, сообщает 24 Канал.

Интересно Эти 5 трендов в уходе за кожей лучше забыть: только навредят вам

Как почистить подушки от желтых пятен?

Первое решение, что может прийти в голову, когда говорится о желтых пятнах на белых подушках – это отбеливатель. Впрочем, лучше не использовать его – оказывается, он может вызвать агрессивную химическую реакцию, что может ослабить волокна и повредить ткань.

Но это не значит, что отчистить подушки невозможно – на самом деле это можно сделать с использованием минимальных бытовых средств.

Вместо не слишком эффективного в борьбе с желтыми пятнами отбеливателя, можно использовать более безопасную и естественную альтернативу – например, перекись водорода. Специалисты убеждены, что это средство поможет избавиться от большого количества упрямых пятен – и для этого нужно всего 10 – 15 минут.



Убрать пятна с подушки можно очень легко / Фото Pexels

Для того, чтобы его использовать, нужно смешать равные части перекиси водорода и воды, нанести этот раствор на загрязненные участки и оставить на несколько минут. после этого смойте перекись водой. Впрочем, перед использованием обязательно протестируйте средство на маленьком, незаметном участке подушки, чтобы убедиться, что он не навредит ткани.

Перекисью можно удалить пятна и с постельного белья и даже с затирки на плитке. А если на улице стоит солнце, нужно вынести подушки на воздух, ведь это поможет отбелить их естественным способом – солнечный свет справится даже без вашей помощи. Но их нужно проверять время от времени, чтобы обеспечить равномерное воздействие. Также убедитесь, что они полностью сухие перед тем, как использовать их снова.

Но можно использовать еще несколько других средств, которые дадут не худший результат.