Якщо ви помітили, що ваші подушки вже давно втратили свою початкову білизну, їх точно не потрібно нести на смітник. Натомість ви можете скористатися кількома перевіреними методами, що допоможуть зменшити, або й повністю видалити жовті плями з тканини, повідомляє 24 Канал.

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Як почистити подушки від жовтих плям?

Перше рішення, що може прийти в голову, коли мовиться про жовті плями на білих подушках – це відбілювач. Втім, краще не використовувати його – виявляється, він може спричинити агресивну хімічну реакцію, що може послабити волокна та пошкодити тканину.

Але це не значить, що відчистити подушки неможливо – насправді це можна зробити з використанням мінімальних побутових засобів.

Замість не надто ефективного у боротьбі з жовтими плямами відбілювача, можна використати більш безпечну та природну альтернативу – наприклад, перекис водню. Фахівці переконані, що цей засіб допоможе позбутися великої кількості впертих плям – і для цього потрібно всього 10 – 15 хвилин.



Прибрати плями з подушки можна дуже легко / Фото Pexels

Для того, щоб його використати, потрібно змішати рівні частини перекису водню та води, нанести цей розчин на забруднені ділянки та залишити на кілька хвилин. після цього змийте перекис водою. Втім, перед використанням обов'язково протестуйте засіб на маленькій, непомітній ділянці подушки, аби переконатися, що він не нашкодить тканині.

Перекисом можна також видалити плями і з постільної білизни та навіть із затирки на плитці. А якщо на вулиці стоїть сонце, потрібно винести подушки на повітря, адже це допоможе відбілити їх природним способом – сонячне світло впорається навіть без вашої допомоги. Та їх потрібно перевіряти час від часу, аби забезпечити рівномірний вплив. Також переконайтеся, що вони повністю сухі перед тим, як використовувати їх знову.

Але можна використати ще кілька інших засобів, які дадуть не гірший результат.