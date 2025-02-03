Професіонали з догляду за шкірою дуже часто недовірливо хитають головою, коли бачать нові тенденції у догляді за нею, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож перед тим, як пробувати нові тренди з соцмереж, переконайтеся, що вони не нашкодять вашому лицю.

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Очищення лиця серветками для макіяжу

Хоча серветки для макіяжу є дуже зручними у крайньому випадку, але вони не можуть замінити засіб для очищення обличчя. А часте їхнє використання може призвести до подразнення шкіри та порушити її природний бар'єр через агресивні інгредієнти та тертя, повідомляє дерматологиня Майя Тосані.

Краще відмовитися від інтенсивного чищення та витирання, а натомість користуватися м'яким мийним засобом.

Покриття вій касторовою олією

Попри те, що цей вірусний тренд не є зовсім шкідливим, він потребує певних навичок та обережності. Рицинова олія надзвичайно добре зволожує та може бути корисною у невеликих кількостях – для покращення шкірного бар'єра, наприклад.

Але натирання нею очей та вій може спричинити чимало проблем, якщо вона потрапить в очі. А ось надмірне її використання може взагалі призвести до появи інфекції чи утворення ячменю.

Витирання міцелярної води

Міцелярна вода – це один з найкращих косметичних винаходів, і мати її на полиці у ванній – це чудово. Ось тільки переконайтеся, що ви використовуєте її правильно. Зазвичай вона призначена для того, аби залишати її на шкірі.

Та якщо ви хочете видалити її, можна м'яко промити її теплою водою та вашим гелем для умивання. Якщо у вас чутлива жирна шкіра, тоді такий крок може принести користь. Але чого точно не можна робити – так це витирати міцелярну воду сухим рушником.



Догляд за шкірою має бути продуманим / Фото Pexels

Використання антибактеріальних мийних засобів

Антибактеріальні очищувальні засоби можуть знищувати мікроби, і колір обличчя завдяки цьому начебто покращується. Ось тільки річ у тому, що насправді ви не потребуєте зовсім чистого обличчя. Якщо використовувати такі продукти надмірно, ви можете позбавити свою шкіру корисних елементів та порушити її мікробіом.

Тож краще приберегти антибактеріальні засоби для рук, а на лиці використовувати звичайне м'яке очищення.

Використання рапсової олії на шкірі

Існує чимало різних приємних олій, які можна наносити на шкіру, і рапсова – це не одна з них. Попри те, що вона недорога, і часто її рекламують як натуральний засіб для краси, вона може швидко закоркувати пори та призвести до появи вугрів, особливо якщо ви маєте жирну чутливу шкіру.