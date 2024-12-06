Что можно делать с лимонными кожурами: ответ вас поразит

Лимоны есть в холодильнике у каждого из нас. Мы используем их к различным блюдам или добавляем в воду для лучшего вкуса и запаха. Большинство из нас выбрасывают лимонные кожуры, однако так делать не надо.

Многие даже не догадываются о том, что кожура может пригодиться не только в кулинарии, но и в уборке, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-блогера Патрика Вернуццио.

Читайте также Не выбрасывайте куриные желтки: вот, что с ними можно сделать

Чтобы избежать отходов и воспользоваться лимонными кожурами с пользой, он рассказал, что именно нужно делать.

Кубики льда из лимона

Довольно часто мы добавляем лед в свои напитки, поэтому для того, чтобы их освежить и добавить хорошего запаха, стоит натереть кожуру лимона на тонкие полоски или нарезать небольшими кусочками.

Сложите их в формы для льда, залейте водой и заморозьте. Готовые кубики можете извлекать и добавлять в воду или любимые напитки. Их даже можно бросать в горячий чай, когда хотите, чтобы он быстрее остыл.



Лимон можно использовать в быту / Фото Pexels

Натуральное средство для мытья

Многие хозяйки любят использовать натуральные и экологические средства для дома. Лимонная кожура имеет прекрасные антисептические свойства, поэтому может стать дезинфицирующим средством.

Для этого лимонные корки надо залить уксусом и оставить настояться 2 недели. После этого жидкость надо процедить и разбавить водой в пропорции 1:5. Все нужно залить в бутылку с распылителем. Этим раствором можно вытирать столешницу или даже придавать помещению цитрусовый аромат.

Лимонная соль

Многие хозяйки не знают, но интересный вкус блюдам можно придать благодаря лимонной соли, которая прекрасно сочетается с рыбой, овощами или мясом.

Лимонные корки нужно высушить в духовке и измельчить до порошкообразного состояния. Далее их надо смешать с солью в пропорции одна часть лимонной кожуры к трем частям соли. Храните эту соль в контейнере и используйте для различных блюд.