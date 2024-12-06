Що можна робити з лимонними шкірками: відповідь вас вразить

Лимони є в холодильнику в кожного з нас. Ми використовуємо їх до різних страв чи додаємо у воду для кращого смаку та запаху. Більшість з нас викидають лимонні шкірки, однак так робити не треба.

Чимало людей навіть не здогадуються про те, що шкірки можуть стати в нагоді не лише в кулінарії, але й в прибиранні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-блогера Патріка Вернуцціо.

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Щоб уникнути відходів й скористатися лимонними шкірками з користю, він розповів, що саме потрібно робити.

Кубики льоду з лимона

Досить часто ми додаємо лід у свої напої, тому для того, щоб їх освіжити й додати гарного запаху, варто натерти шкірку лимона на тонкі смужки чи нарізати невеличкими шматочками.

Складіть їх у форми для льоду, залийте водою й заморозьте. Готові кубики можете витягати й додавати у воду чи улюблені напої. Їх навіть можна вкидати у гарячий чай, коли хочете, щоб він швидше остигнув.



Лимон можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Натуральний засіб для миття

Чимало господинь люблять використовувати натуральні та екологічні засоби для дому. Лимонна шкірка має чудові антисептичні властивості, тож може стати дезінфікаційним засобом.

Для цього лимонні шкірки треба залити оцтом та залишити настоятися 2 тижні. Після цього рідину треба процідити та розбавити водою у пропорції 1:5. Все потрібно залити в пляшку з розпилювачем. Цим розчином можна витирати стільницю чи навіть надавати приміщенню цитрусовий аромат.

Лимонна сіль

Багато господинь не знають, але цікавий смак стравам можна надати завдяки лимонній солі, яка чудово поєднується з рибою, овочами чи м’ясом.

Лимонні шкірки потрібно висушити в духовці й подрібнити до порошкоподібного стану. Далі їх треба змішати з сіллю в пропорції одна частина лимонної шкірки до трьох частин солі. Зберігайте цю сіль в контейнері та використовуйте для різних страв.