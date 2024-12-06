Перед тим, як почати користуватися жовтками, радимо звернути увагу на їхню свіжість, пише 24 Канал з посиланням на Sante+. Зверніть увагу на їхній колір, текстуру, щоб вони були трішки густими, але й однорідними. Яйце не повинне мати неприємний запах чи змінити свій зовнішній вигляд.

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Куди використати жовтки, що залишилися

Кулінари знають, що жовтки є універсальним продуктом, тож підійдуть для створення голландського соусу, крему для тістечок, домашнього майонезу, соусу для карбонари, домашнього ванільного морозива, здобного печива, чи крем-брюле.

Але що ж робити, якщо ви не плануєте одразу використовувати жовтки після того, як вони залишилися у вас після певного приготування? Фахівці розповіли про 3 найпопулярніші варіанти.



Жовтки можна використати для інших страв / Фото Pexels

Зберігання у воді

Жовтки треба помістити в певну ємність й залити холодною водою, щоб запобігти висиханню. Зберігати їх в холодильнику можна в такому вигляді продовж двох днів.

Харчова плівка

Кожен жовток поставте у квадратик й загорніть щільно, щоб видалити повітря. Після цього можете класти яйця в холодильник чи навіть заморожувати.

Заморожування з цукром чи сіллю

Для збереження яєчних жовтків, змішайте їх з цукром для приготування в майбутньому солодких страв чи поставте в холодильник на 2 дні. Такий варіант солених чи солодких жовтків навіть можна заморожувати в герметичному контейнері.