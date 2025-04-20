Запрещено выбрасывать в мусорку: что делать со скорлупой священных яиц

Пасхальный завтрак всегда начинается с потребления посвященных яиц и кулича. Скорлупу, которая останется, нельзя выбрасывать ни в коем случае.

Пасхальный праздник имеет немало традиций, которых надо придерживаться, пишет 24 Канал. Освященные остатки пасхальных блюд нельзя выбрасывать, впрочем яичной скорлупе можно найти выгодное применение.

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Что делать со скорлупой от яиц

Наши предки очень внимательно относились к скорлупе яиц и считали, что выбрасывать ее – это грех. Разрешается остатки от яиц закапывать в поле, на огороде или в саду. Считалось, что такое благословение сделает землю плодородной.

Скорлупу можно перемолоть и добавить в куриный корм. Это влияет на прочность куриных яиц. А в некоторых регионах освященную скорлупу прячут за иконами, а в Галичине есть традиция забрасывать скорлупу на крышу, чтобы привлечь в дом положительные и счастливые события.



Запрещено выбрасывать в мусор скорлупу от яиц / Фото Pexels

Есть даже ритуал, который заключается в том, чтобы измельченную скорлупу поставить в мешочек красного цвета. Эту вещь нужно повесить у входа в дом или ставить под подушку маленьким детям. Говорят, что скорлупа в ткани имеет особую силу и поможет выздороветь больному человеку.

Обратите внимание! Пасху освящали в пасхальной корзине в церкви, поэтому ее категорически нельзя выбрасывать в мусор. Больше об этом читайте в нашем материале.

Если на пасхальных яйцах была наклейка с ликом Иисуса Христа или других святых, то такой декор нужно сжечь, а пеплом посыпать огород. Выбрасывать в мусорку эту вещь запрещено.