Ни в коем случае не выбрасывайте волосы в мусорку: притянете к себе беду

Возможно, вам приходилось слышать о примете, запрещающей выбрасывать отрезанные волосы. Впрочем, далеко не все с ней считаются, а большинство людей также не знают, откуда она происходит.

В большинстве культур люди верили, что волосы – это настоящее вместилище жизненной силы человека. И поэтому после стрижки волосы никогда не выбрасывали, а обращались с ними уважительно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Почему нельзя выбрасывать волосы в мусорку?

Верили, что волосы нельзя выбрасывать в мусорник, ведь вместе с ними может потеряться и часть жизненных сил человека и его положительной энергетики. В старые времена предки были убеждены, что если выбросить волосы в мусор, тогда у человека, которому принадлежали эти волосы, будет сильно болеть голова.

Кроме того, таким действием вроде бы можно было также привлечь различные неудачи в свой дом.

Волосы также вроде бы использовали для того, чтобы наводить на человека сглаз. И по этой причине многие до сих пор с большой осторожностью относится к тому, где оказывается их срезанные волосы. Вроде энергетически сильные люди могут через волосы украсть вашу удачу и успех, а взамен привлечь в жизнь проблемы и ссоры.

Древние славяне также верили, что если волосы попадут в лапы к птице, и она свила себе из них гнездо, тогда хозяина такого дома будут мучить головные боли. Поэтому волосы выбрасывать на улицу никому не советовали.



Волосы нельзя выбрасывать в мусорку / Фото Pexels

Но как в таком случае можно избавиться от срезанных волос? Предки предусмотрели это и придумали немало разнообразных и безопасных способов. В частности, его можно бросить в проточную воду – например в ручей или реку. Считается, что тогда течение заберет весь негатив, накопившийся у человека за время, пока волосы росли.

Кстати, немало интересных примет существует не только о волосах, но и о подушках. Что нельзя с ними делать, чтобы не навлечь беду, мы уже рассказывали ранее.

Кроме того, земля также хорошо подходит для того, чтобы закопать в ней срезанные волосы. Желательно найти для этого безлюдное место, а также вырыть глубокую яму, чтобы к нему случайно не докопались животные. Но вот сжигать волосы не стоит – верили, что так можно избавиться и от своей удачи и счастья.