Нізащо не викидайте волосся у смітник: притягнете до себе біду
- У багатьох культурах вважається, що волосся є носієм життєвої сили, тому його не можна викидати у смітник, щоб не втратити позитивну енергію та уникнути нещасть.
- Замість того, щоб викидати волосся, предки рекомендували безпечні методи позбавлення, такі як кидання у проточну воду чи закопування в землю.
- Існує також вірування, що спалювання волосся може призвести до втрати удачі та щастя.
Можливо, вам доводилося чути про прикмету, що забороняє викидати відрізане волосся. Втім, далеко не всі на неї зважають, а більшість людей також не знають, звідки вона походить.
У більшості культур люди вірили, що волосся – це справжнє вмістилище життєвої сили людини. І через це після стрижки волосся ніколи не викидали, а поводилися з ним шанобливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".
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Чому не можна викидати волосся у смітник?
Вірили, що волосся не можна викидати у смітник, адже разом з ним може втратитися іі частина життєвих сил людини та її позитивної енергетики. У старі часи предки були переконані, що якщо викинути волосся у сміття, тоді в людини, якій належало це волосся, буде сильно боліти голова.
Окрім того, такою дією начебто можна було також залучити різні невдачі у свою оселю.
Волосся також начебто використовували для того, аби наводити на людину пристріт. І з цієї причини чимало людей і досі з великою обережністю ставиться до того, де опиняється їхнє зрізане волосся. Начебто енергетично сильні люди можуть через волосся вкрасти вашу удачу та успіх, а натомість залучити у життя проблеми та сварки.
Стародавні слов'яни також вірили, що якщо волосся потрапить у лапи до птаха, і він зів'є собі з нього гніздо, тоді господаря такого будинку будуть мучити головні болі. Тож волосся викидати на вулицю нікому не радили.
Волосся не можна викидати у смітник / Фото Pexels
Але як у такому випадку можна позбутися зрізаного волосся? Предки передбачили це та придумали чимало різноманітних і безпечних способів. Зокрема, його можна кинути у проточну воду – як-от у струмок чи річку. Вважається, що тоді течія забере весь негатив, що накопичився у людини за час, поки волосся росло.
До речі, чимало цікавих прикмет існує не тільки про волосся, але й про подушки. Що не можна з ними робити, аби не накликати біду, ми вже розповідали раніше.
Окрім того, земля також добре підходить для того, аби закопати у ній зрізане волосся. Бажано знайти для цього безлюдне місце, а також вирити глибоку яму, аби до нього випадково не докопалися тварини. Але ось спалювати волосся не варто – вірили, що так можна позбутися і своєї удачі та щастя.