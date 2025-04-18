Незалежно від того, хто які квіти любить, більшість влітку хочуть у своєму саду вдихати ароматні рослини, пише 24 Канал. Саме тому рекомендуємо обрати для себе кілька варіантів квітів, які тішитимуть приємним запахом все літо.

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Конвалія

Садити конвалію потрібно в тіні, оскільки на сонці рослина не любить рости. Квіти виростають на 20 – 30 сантиметрів у висоту й мають неймовірний запах, який поширюється на увесь сад. Конвалії поширюються дуже швидко й легко, тому цей варіант підійде для тих, хто не хоче витрачати багато зусиль на посадку.

Жасмин

Кущ жасмину налічує десятки різноманітних сортів. Вони можуть бути великими чи малими, низькорослими чи високими. Жасмин дуже гарно пахне, тож у період цвітіння можна насолоджуватися їхнім ароматом.



Жасмин має чудовий запах / Фото Pexels

Гліцинія

Замість кущів та квітів можна посадити ліани. Гліцинія неодмінно доповнить дизайн саду й заповнить ділянку солодким ароматом. Найпопулярніші сорти – білі та пурпурні. Починає цвісти гліцинія в кінці травня на початку червня.

До речі, раніше ми розповідали, які рослини не можна ніколи садити біля дому – виявляється, деякі з них можуть нашкодити.

Лілія

Запах лілії відомий багатьом. Квітка має чудовий аромат та бездоганний зовнішній вигляд. Ідеально, коли ці квіти будуть рости на вулиці, оскільки вдома запах лілії може шкідливо впливати на людину завдяки різкому аромату.