В мае запрещено выходить замуж: что об этом говорят народные приметы

Со свадьбой связано множество народных примет. Церковь рекомендует не верить в суеверия, однако еще от наших бабушек известно о ряде поверий, связанных со свадьбой в мае. Стоит ли молодоженам выходить замуж в мае – читайте в нашем материале.

Издавна май считается несчастливым для брака, пишет 24 Канал. По поверью, в последний месяц весны лучше избегать женитьбы.

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Почему нельзя жениться в мае

Наши предки верили в то, что из всех месяцев в году, именно май является худшим периодом для бракосочетания, поскольку может навлечь на новоиспеченную семью беду. Когда-то пару, которая решалась на бракосочетание в мае считали легкомысленной. Считалось, что супругов будет ждать бедная и несчастливая жизнь, а пара может даже не иметь детей.

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Говорят, что если выйти замуж в мае, то всю жизнь мужчина и женщина будет мучиться, а супружеская жизнь не принесет радости. Когда-то май называли маем в честь богини весны Майи. Говорили, что если выйти замуж в мае, то женщина всю жизнь будет "маяться" - переживать трудности и жить в сложных условиях.



По народным приметам, жениться в мае не стоит / Фото Pexels

Также в давние времена свадьба в мае была неслыханной, поскольку именно на этот месяц приходилось много дел: люди работали на огороде, в поле и в саду, поэтому это время совсем не подходило для празднования свадьбы.

Верить или нет этим приметам – дело каждого. Современная молодежь, наоборот, выбирает для себя в мае зеркальную дату 05.05 и выбирает именно это число для бракосочетания и создания семьи.