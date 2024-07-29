Огурцы – это очень популярный овощ, и иногда они врастают очень странными: не прямые, а в форме груши или крючком. И несмотря на то, что причины у этого явления могут быть разными, исправить ситуацию вполне возможно.

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Почему огурцы растут в форме груши

Когда ваши любимые овощи начинают вырастать неправильно, это может очень часто свидетельствовать об элементарной нехватке питательных веществ. И обычно говорится именно о калии и азоте, ведь эти элементы играют очень важную роль в развитии плодов. В частности калий отвечает за формирование правильной формы и хороший вкус, а без азота растение просто прекратит расти.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Чем подкормить огурцы

Для того, чтобы исправить ситуацию, вы можете использовать комплексные удобрения, которые содержат много калия и азота, или самостоятельно приготовить органическую подкормку. Хорошо в таком случае сработает настой навозной жидкости с золой. Но перед использованием жидкость нужно разбавить с водой в пропорции 1:10, добавить 1 литр золы на 5 литров раствора.



Огурцы нужно подпитывать / Фото Pexels

Почему огурцы растут крючком

Причин, по которым огурцы растут не прямыми, а крючком, может быть несколько. И вот основные из них:

нерегулярный полив . Дело в том, что огурцы очень чувствительны к влажности земли, и недостаток влаги точно приведет к деформации плодов. Поливать их нужно так, чтобы почва всегда была слегка влажной, но не слишком мокрой;

. Дело в том, что огурцы очень чувствительны к влажности земли, и недостаток влаги точно приведет к деформации плодов. Поливать их нужно так, чтобы почва всегда была слегка влажной, но не слишком мокрой; недостаток питательных веществ . Особенно здесь нужно обратить внимание на калий, ведь он отвечает за формирование плодов;

. Особенно здесь нужно обратить внимание на калий, ведь он отвечает за формирование плодов; неправильное опыление – для этого можно привлечь насекомых-опылителей, или же проводить опыление вручную.

Также нужно не забывать и регулярно проводить осмотры растений и проверять, не появились ли там вредители и болезни.