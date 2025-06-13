Вырастут идеальными: 5 секретов, которые надо знать, чтобы огурцы не желтели

Огурцы одна из самых любимых культур украинских огородников. Однако нередко люди сталкиваются с проблемой, когда плоды начинают желтеть, вянуть или вовсе опадать.

Конечно же, эту проблему можно решить, если знать определенные хитрости, которые расскажет 24 Канал.

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Сначала надо разобраться, почему огурцы могут желтеть. На это есть несколько причин, в частности:

Недостаток опыления. Это одна из самых распространенных причин желтения. Если насекомых-опылителей мало, завязь не развивается и отмирает. Недостаточный или нерегулярный полив. Огурцы очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому, если почва сухая, то растение начинает "сбрасывать" плоды, которые оно не способно выкормить. Нехватка питательных веществ. Желтизна может свидетельствовать о дефиците азота, калия или магния. Особенно это заметно, если огурцы растут на одном и том же месте несколько лет подряд. Перепады температуры. Сейчас погода в Украине очень переменчива и скорее напоминает весну, а не лето. Холодные ночи, сквозняки или сильная жара – стресс для огурцов. Это может привести к опадению завязи или остановке роста плодов. Болезни или вредители. Корневая гниль, мучнистая роса или паутинный клещ также могут вызвать пожелтение плодов.



5 секретов, которые надо знать, чтобы огурцы не желтели / Фото Unsplash

Как сделать так, чтобы огурцы не желтели

Сначала советуем исключить болезни огурцов. Для этого внимательно осмотрите кусты на наличие пятен, налета или паутинки. Обрабатывайте растения биопрепаратами или натуральными средствами (например, раствором соды или чеснока).

Если же причина не в болезнях, то можно попробовать подкормить растения органикой. Поливайте огурцы специальными удобрениями, которые содержат железо, магний и бор.

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Также рекомендуем высаживать рядом с огурцами медоносные растения (ноготки, мяту). А для того, чтобы предотвратить переохлаждение или перегрев можно:

в пасмурную погоду накрывать огурцы агроволокном;

а в жару – притенять.

Ну и конечно же, поливайте огурцы через день, а в жару – ежедневно. И тогда ваши грядки отблагодарят щедрым урожаем.