Виростуть ідеальними: 5 секретів, які треба знати, щоб огірки не жовтіли

Огірки – одна з найулюбленіших культур українських городників. Однак нерідко люди стикаються з проблемою, коли плоди починають жовтіти, в'янути або зовсім опадати.

Звичайно ж, цю проблему можна вирішити, якщо знати певні хитрощі, які розкаже 24 Канал.

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Спершу треба розібратися, чому огірки можуть жовтіти. На це є декілька причин, зокрема:

Нестача запилення. Це одна з найпоширеніших причин жовтіння. Якщо комах-запилювачів мало, зав'язь не розвивається і відмирає. Недостатній або нерегулярний полив. Огірки дуже чутливі до нестачі вологи, тож, якщо ґрунт сухий, то рослина починає "скидати" плоди, які вона не здатна вигодувати. Брак поживних речовин. Жовтизна може свідчити про дефіцит азоту, калію або магнію. Особливо це помітно, якщо огірки ростуть на одному й тому самому місці кілька років поспіль. Перепади температури. Зараз погода в Україні дуже мінлива і радше нагадує весну, а не літо. Холодні ночі, протяги або сильна спека – стрес для огірків. Це може спричинити опадання зав'язі чи зупинку росту плодів. Хвороби або шкідники. Коренева гниль, борошниста роса чи павутинний кліщ також можуть викликати пожовтіння плодів.



5 секретів, які треба знати, щоб огірки не жовтіли / Фото Unsplash

Як зробити так, щоб огірки не жовтіли

Спершу радимо виключити хвороби огірків. Для цього уважно огляньте кущі на наявність плям, нальоту чи павутинки. Обробляйте рослини біопрепаратами або натуральними засобами (наприклад, розчином соди або часнику).

Якщо ж причина не у хворобах, то можна спробувати підживити рослини органікою. Поливайте огірки спеціальними добривами, які містять залізо, магній та бор.

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Також рекомендуємо висаджувати поряд з огірками медоносні рослини (нагідки, м'яту). А для того, щоб запобігти переохолодженню чи перегріву можна:

у похмуру погоду накривати огірки агроволокном;

а у спеку – притіняти.

Ну і звісно ж, поливайте огірки через день, а в спеку – щодня. І тоді ваші грядки віддячать щедрим урожаєм.