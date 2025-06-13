На жаль, деякі гарні рослини у вашому саду можуть збільшити ризик, що серед їхнього листя ховатимуться кліщі. А ці паразити можуть виявитися досить шкідливими для здоров'я, тож варто бути обережними, повідомляє 24 Канал.

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Висока трава

Перше, чого варто остерігатися на ділянці, якщо ви хочете тримати її чистою від кліщів – так це надмірно високої трави, адже саме вона є типовим прихистком для кліщів. вони можуть довго залишатися у ній в пошуках жертви, а ви й не помітите, як кліщ причепиться до вас, коли ви просто перетинатимете сад чи двір.

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Плющ та барвінок

Ґрунтопокривні рослини – це чудова можливість додати зелені та кольору у будь-який ландшафт. Ще одна їхня перевага – вони практично не потребують догляду та швидко розростаються, покриваючи досить значні території.

Втім, водночас це перетворюється й на недолік – і барвінок, і плющ можуть створити досить затінене, а також вологе середовище: а це практично ідеальні умови для кліщів.

Ліщина, ожина та бузина

Ці кущі – надзвичайно популярні для садів, і недарма. Вони можуть потішити затінком, гарним листям, цвітінням та, звісно ж, плодами. Втім, на жаль, також вони забезпечують практично ідеальне укриття для різноманітних паразитів – і в тому числі для кліщів.

Папороть

Густі зарості папороті – це саме те, що потрібно кліщам для життя та розмноження. В них завжди зберігається прохолода, волога та напівтемрява, що ідеально підходять для кліщів. Тож краще відсадити папороть далі від стежок, якими вам доводиться ходити щодня.



Папороть може привабити кліщів / Фото Pexels

До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити папороть біля дому, адже про рослину існує чимало різноманітних прикмет.

Туї

Туї – це дуже привабливі декоративні дерева, які досить часто можна побачити і в саду, і у дворі. Та під час догляду за ними на початку літа варто бути особливо обережними, адже вони можуть привабити до себе чимало кліщів.