Некоторые яблоки начинают опадать в июле, и если у вас ранний сорт, тогда это не должно настораживать. А если нет – тогда нужно искать причину и сделать все, чтобы спасти урожай.

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Почему недозрелые яблоки опадают

Существует несколько причин, по которым яблони и груши начинают преждевременно сбрасывать плоды.

Нехватка влаги

Если дерево сбрасывает и листья, и слабую завязь, причиной этому может быть сильная засуха и жара. И это также причина того, что осыпаются мелкие яблоки. И ситуация с завязью не очень критическая – это только позволит тем плодам, оставшихся, вырасти еще больше.

Но если дерево потеряет слишком много листьев, это может привести к тому, что вы вообще останетесь без урожая.

В засуху яблоки нужно поливать, и делать это лучше вечером, когда вода теплая, ведь холодная будет иметь обратный эффект. Норма воды на дерево – 10 – 15 ведер.

Атака плодожорки

Чаще всего на яблони нападает яблоневая плодожорка. И ее гусеница пробирается в яблоко и может поедать его изнутри, и тогда плод сохнет преждевременно и опадает. Одна плодожорка может съесть от 2 до 5 яблок, а она в яблоне, к сожалению, не одна.



Плодожорка может уничтожать яблоки / Фото Pexels

В сезон важно собирать все яблоки, упавшие и уничтожать их, ведь они привлекают еще больше вредителей. Также вы можете посадить возле яблони помидоры – они отпугивают плодожорку.

Плодовая гниль

Если на плодах появляются бурые пятна, которые впоследствии увеличиваются в размере и на них появляются споры грибов – это заболевание, которое называется монилиоз. Со временем пораженные яблоки будут опадать.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

После того, как вы соберете урожай, дерево нужно опрыскать раствором медного купороса.

Также не забывайте о том, что деревья нужно подкармливать – каждые 3 года вносите под него перепревший навоз – будет достаточно 5 ведер на взрослое дерево.