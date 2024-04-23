Орхидеи - это довольно популярные растения, которые держат дома немало людей. Впрочем, заставить их цвести - это совсем непростая задача.

Прежде всего орхидеи известны своими красочными цветами, и именно ради них их чаще всего и выращивают. Впрочем, иногда случается так, что орхидеи не цветут в течение достаточно долгого периода времени.

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Почему орхидеи не цветут

Эксперты по садоводству убеждают, что для того, чтобы орхидея зацвела повторно нужно полностью удалить колос, срезав его до основания или узла. После этого вам также нужно пройтись по стеблю растения и найти узлы – так называемые "шишки" растения, которые торчат в стороны.

Поэтому вам нужно обрезать чуть выше узла – так вы сможете стимулировать дополнительный рост и цветение. И тогда пройдет всего несколько месяцев перед тем, как орхидея выпустит новый цветочный колос. Этот секрет помогает растению немного высохнуть. Для того, чтобы растение цвело, его нужно подвергнуть небольшому стрессу и поставить в помещение, где ночью температура будет немного ниже.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах . В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Большинство орхидей снова зацветут с легкостью, однако нужно помнить одно правило. Основная причина отсутствия цветения иногда может заключаться в том, что вы стараетесь слишком сильно, как бы странно это ни звучало. Слишком большое количество воды, удобрения и ухода может привести к тому, что орхидея действительно не будет цвести.

То, что вам нужно сделать на самом деле – это сократить полив, количество удобрений и добавить немного прохлады – и это будет стимулировать новый цвет вашего цветка.