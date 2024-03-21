Почему от золота начинает чернеть кожа: 4 возможные причины

Многие люди носят ювелирные изделия из золота - и серьги, и кольца. Но иногда начинает появляться проблема: на ушах и пальцах появляются черные следы от золота.

Проблема с почернением кожи, которая контактирует с золотыми украшениями, совсем не нова. Вот только у некоторых людей это может происходить почти сразу же после того, как появляется первый контакт с золотом, а у других реакция может возникнуть спустя годы. Причин этого явления может быть несколько.

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Некачественный драгоценный материал

Иначе говоря – это может быть просто подделка. Обычно говорится о турецком золоте, которое туристы часто привозят с собой, как сувенир. Ювелиры поделились, что в золото, которое производят в Турции, добавляют различные лигатуры, и металл, что возникает в конце концов, достаточно далек от идеала. И он почти не имеет ничего общего с исходным сырьем.

Здесь важно понимать, что экономия на золотых изделиях – это только самообман. Когда вы покупаете некачественное золото, вы можете подвергнуть свою кожу опасности, и в конце концов украшение очень быстро потеряет привлекательный вид.

Никель

Не секрет, что в примесях, которые добавляют к золоту, чтобы металл был более твердым, долговечным и плотным, часто добавляют никель. Впрочем, этот металл не является гипоаллергенным. Когда никеля мало, кожа в большинстве случаев его просто не замечает, а вот когда металла больше нормы, он дает о себе знать.

Иногда кожа от такого украшения может раздражаться, чесаться и даже покрываться малыми красными пятнышками.

Медь

Этот металл, как и никель, может очень сильно раздражать кожный покров человека. наибольшее количество меди содержится в розовом золоте, ведь именно она придает металлу этот нежный и очень красивый оттенок.

Визуально украшения из розового золота выглядит очень красиво, однако у некоторых людей избыток меди в украшении может вызвать достаточно бурную реакцию.

Грязное золото

Вот здесь уже все говорится в прямом смысле слова, а не в переносном. Дело не в подделке или низком качестве драгоценного металла, а в изделии, которое вы слишком давно не чистили.

Когда вы носите украшения, ваша кожа выделяет кожное сало, и оно смешивается с продуктами окружающей среды, когда попадает на поверхность изделия. В результате смешивания может произойти химическая реакция, и иногда она остается и на коже носителя украшения.