Почему унитаз плохо смывает воду: сантехники поделились секретом, как исправить проблему

Иногда приходится сталкиваться с проблемой: унитаз начинает чрезвычайно плохо смывать воду, и это может казаться серьезной поломкой. Но ее на самом деле можно исправить самостоятельно.

Если ваш унитаз не смывает с первого раза, и приходится снова и снова ждать, пока в бачок наберется вода, или же приходится использовать миски с водой, самое время разобраться с тем, как починить все.

Интересно Подрежьте эти растения в августе: в следующем году они будут расти еще пышнее

Почему не смывается вода

Причины этого неприятного явления бывают разными: иногда говорится о засорении в сифоне, а в некоторых случаях проблема заключается непосредственно в бачке, а точнее в том, что его механизм неотрегулирован или вообще неисправен.

Например, в бачок может набираться слишком мало воды, и ее будет просто недостаточно для того, чтобы смыть все, что оказалось в чаше унитаза.

Если же унитаз именно плохо смывает – вода поднимается, однако не опускается, тогда это может означать, что есть проблема с сифоном. Засор может быть разной степени сложности, и с некоторыми из них вы даже можете справиться самостоятельно, поэтому вызывать сантехника совсем необязательно.

Если проблема заключается в недостаточном количестве воды, тогда вы можете быстро ее решить: просто поднимите крышку туалета, найдите регулятор уровня поплавка и отрегулируйте его. В некоторых системах нужно просто прокрутить регулятор против часовой стрелки, и тогда поплавок поднимется.



Вода в унитазе может не опускаться / Фото Pexels

Что делать, когда в унитазе поднимается вода

Тогда вы можете использовать уксусную эссенцию и не очень толстый гофрированный шланг. И вот что с ними нужно делать.

Уксусную эссенцию залейте в туалет и оставьте на 30 минут.

Прочистите сифон шлангом.

Уксусная эссенция может разъесть даже камень, образующийся из отходов в унитазе, а шланг поможет убрать налет в узкой части сифона. Поэтому процедуру нужно проводить раз в год, чтобы не допускать серьезных засоров.