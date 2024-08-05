Чому унітаз погано змиває воду: сантехніки поділилися секретом, як виправити проблему

Іноді доводиться зіштовхуватися з проблемою: унітаз починає надзвичайно погано змивати воду, і це може здаватися серйозною поломкою. Та її насправді можна виправити самостійно.

Якщо ваш унітаз не змиває з першого разу, і доводиться знову й знову чекати, поки в бачок набереться вода, або ж доводиться використовувати миски з водою, саме час розібратися з тим, як полагодити все.

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Чому не змивається вода

Причини цього неприємного явища бувають різними: іноді мовиться про засмічення в сифоні, а в деяких випадках проблема полягає безпосередньо у бачку, а точніше в тому, що його механізм невідрегульований чи взагалі несправний.

Наприклад, в бачок може набиратися занадто мало води, і її буде просто недостатньо для того, щоб змити усе, що опинилося в чаші унітаза.

Якщо ж унітаз саме погано змиває – вода підіймається, проте не опускається, тоді це може означати, що є проблема з сифоном. Засмічення може бути різного ступеня складності, і з деякими з них ви навіть можете впоратися самостійно, тож викликати сантехніка зовсім необов'язково.

Якщо проблема полягає у недостатній кількості води, тоді ви можете швидко її розв'язати: просто підніміть кришку туалету, знайдіть регулятор рівня поплавка та відрегулюйте його. В деяких системах потрібно просто прокрутити регулятор проти годинникової стрілки, й тоді поплавок підніметься.



Вода в унітазі може не опускатися / Фото Pexels

Що робити, коли в унітазі підіймається вода

Тоді ви можете використати оцтову есенцію та не дуже товстий гофрований шланг. І ось що з ними потрібно робити.

Оцтову есенцію залийте в туалет та залиште на 30 хвилин.

Прочистьте сифон шлангом.

Оцтова есенція може роз'їсти навіть камінь, що утворюється з відходів в унітазі, а шланг допоможе прибрати наліт у вузькій частині сифона. Тож процедуру потрібно проводити раз на рік, аби не допускати серйозних засмічень.