Літня обрізка дерев, кущів та чагарників буде більш щадною, ніж весняна чи осіння. І основне її завдання – це отримати згодом кращий урожай. І покращитися він може вже цього сезону, або ж у наступному.

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Чи можна обрізати яблуню в серпні

Так, робити це можна, і звернути увагу, до речі, потрібно не тільки на яблуню. Навесні зазвичай проводять санітарну обрізку, а влітку вона потрібна з інших причин.

Ось кілька з них:

прорідження крони – можна видалити гілки з листям, що спрямовані до центру крони. Так ви покращите провітрювання й до дерева потрапить більше світла;

– можна видалити гілки з листям, що спрямовані до центру крони. Так ви покращите провітрювання й до дерева потрапить більше світла; видалення гілок – сухі хворі гілки потрібно прибрати, а також ті, на яких росте листя із дефектами;

– сухі хворі гілки потрібно прибрати, а також ті, на яких росте листя із дефектами; покращення плодоношення – коли на дереві буде менше непотрібних пагонів, тоді всі сили потрібно спланувати до плодів. Тоді вони стануть більшими й смачнішими.

В серпні ви можете проводити обрізку усіх плодово-ягідних культур: яблуні, груші, персики, аличу, сливу, малину, виноград тощо. Робити потрібно це в сухий та сонячний день, адже тоді зрізи досить швидко заживуть та ви не матимете ризику заразити свої дерева.



Обрізати дерева потрібно у серпні / Фото Pexels

Ось п'ять основних способів обрізати плодові дерева:

прищіпка;

пінцювання;

виломка;

надлом;

підрізування.

Наступну обрізку можна проводити вже восени. Терміни тоді будуть залежати від погоди, і як правило це роблять вже після опадання та прибирання листя – за кілька тижнів до настання морозів.

У серпні ви можете також провести обрізку винограду, аби підготувати чагарник до зими.