Почему пол постоянно липкий после мытья: список ошибок, которые делают все

Довольно часто можно заметить, что после мытья полов они снова липкие. Оказывается, что проблема заключается в неправильном мытье. Исправить это можно довольно легко, если понимать, что же именно вы делаете не так.

Часто борьба с грязным и липким полом бывает бесконечная, а все дело в том, что вы просто даже не догадываетесь о том, каких банальных ошибок допускаете, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Рассказываем о самых популярных из них.

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Избыток средства для мытья полов

Чем больше концентрата в воде, тем больше пол становится липким, поскольку излишки средства не вымываются, а оставляют после себя липкую пленку. Используйте только один колпачок средства и не преувеличивайте.

Смешивание несовместимых средств

Не стоит сочетать различные химические средства, поскольку они дадут неправильную реакцию, поэтому вместо чистого пола образуется налет и разводы.



Ошибки в мытье пола / Фото Pexels

Холодная вода

Определенные средства для мытья пола требуют теплой воды для растворения. В холодной воде они кристаллизуются и оседают на поверхности. Большинство специальных средств работают при температуре воды 30-40°C.

Отсутствие повторного мытья

После первого мытья пола, его нужно промыть второй раз чистой водой, поскольку остатки могут притягивать грязь. Нужно лишь набрать ведро чистой воды и протереть пол еще раз.

Кстати! Есть один замечательный способ, который идеально отмывает окна. Больше об этом читайте в нашем материале.

Старая швабра

Волокна старой швабры оставляют на ткани микрочастицы, которые создают эффект липкости. Чтобы этого избежать, меняйте насадки каждые 2 – 3 месяца.

Чтобы был идеальный результат после мытья пола, включите вентилятор и откройте окно. Быстрое высыхание предотвратит оседание пыли на пол.