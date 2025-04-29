Чому підлога постійно липка після миття: список помилок, які роблять всі
- Підлога липка через надлишок миючого засобу, змішування несумісних засобів, використання холодної води, відсутність повторного миття та стару швабру.
- Для уникнення липкості використовуйте правильну кількість засобу, теплу воду, промивайте вдруге чистою водою та регулярно змінюйте насадки швабри.
Досить часто можна помітити, що після миття підлоги вони знову липка. Виявляється, що проблема полягає в неправильному митті. Виправити це можна досить легко, якщо розуміти, що ж саме ви робите не так.
Часто боротьба з брудною й липкою підлогою буває нескінченна, а вся річ у тому, що ви просто навіть не здогадуєтеся про те, яких банальних помилок допускаєтеся, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Розповідаємо про найпопулярніші з них.
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Надлишок засобу для миття підлоги
Чим більше концентрату у воді, тим більше підлога стає липкою, оскільки надлишки засобу не вимиваються, а залишають по собі липку плівку. Використовуйте лише один ковпачок засобу й не перебільшуйте.
Змішування несумісних засобів
Не варто поєднувати різні хімічні засоби, оскільки вони дадуть неправильну реакцію, тож замість чистої підлоги утвориться наліт та розводи.
Помилки в митті підлоги / Фото Pexels
Холодна вода
Певні засоби для миття підлоги потребують теплої води для розчинення. У холодній воді вони кристалізуються й осідають на поверхні. Більшість спеціальних засобів працюють при температурі води 30-40°C.
Відсутність повторного миття
Після першого миття підлоги, її потрібно промити другий раз чистою водою, оскільки залишки можуть притягувати бруд. Потрібно лише набрати відро чистої води й протерти підлогу ще раз.
До речі! Є один чудовий спосіб, який ідеально відмиває вікна. Більше про це читайте в нашому матеріалі.
Стара швабра
Волокна старої швабри залишають на тканині мікрочастинки, які створюють ефект липкості. Щоб цього уникнути, міняйте насадки кожних 2 – 3 місяці.
Щоб був ідеальний результат після миття підлоги, увімкніть вентилятор та відкрийте вікно. Швидке висихання запобігатиме осіданню пилюки на підлогу.