Чому підлога постійно липка після миття: список помилок, які роблять всі

Досить часто можна помітити, що після миття підлоги вони знову липка. Виявляється, що проблема полягає в неправильному митті. Виправити це можна досить легко, якщо розуміти, що ж саме ви робите не так.

Часто боротьба з брудною й липкою підлогою буває нескінченна, а вся річ у тому, що ви просто навіть не здогадуєтеся про те, яких банальних помилок допускаєтеся, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Розповідаємо про найпопулярніші з них.

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Надлишок засобу для миття підлоги

Чим більше концентрату у воді, тим більше підлога стає липкою, оскільки надлишки засобу не вимиваються, а залишають по собі липку плівку. Використовуйте лише один ковпачок засобу й не перебільшуйте.

Змішування несумісних засобів

Не варто поєднувати різні хімічні засоби, оскільки вони дадуть неправильну реакцію, тож замість чистої підлоги утвориться наліт та розводи.



Помилки в митті підлоги / Фото Pexels

Холодна вода

Певні засоби для миття підлоги потребують теплої води для розчинення. У холодній воді вони кристалізуються й осідають на поверхні. Більшість спеціальних засобів працюють при температурі води 30-40°C.

Відсутність повторного миття

Після першого миття підлоги, її потрібно промити другий раз чистою водою, оскільки залишки можуть притягувати бруд. Потрібно лише набрати відро чистої води й протерти підлогу ще раз.

До речі! Є один чудовий спосіб, який ідеально відмиває вікна. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Стара швабра

Волокна старої швабри залишають на тканині мікрочастинки, які створюють ефект липкості. Щоб цього уникнути, міняйте насадки кожних 2 – 3 місяці.

Щоб був ідеальний результат після миття підлоги, увімкніть вентилятор та відкрийте вікно. Швидке висихання запобігатиме осіданню пилюки на підлогу.