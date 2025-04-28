Часто спреї для вікон залишають розводи, від яких не зовсім легко позбутися, пише 24 Канал з посиланням на Express. У мережі є цікавий лайфхак, який легко може вирішити проблему.

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Як чаєм помити вікна

З миттям вікон може впоратися чорний чай. Така рідина може видатися дещо незвичною, оскільки чай ми звикли пити, втім багато хто вважає, що він є найкращим засобом, який чудово очищує скло.

Для створення розчину потрібно заварити чорний чай з пакетиків. Від заварки відмовтеся, оскільки в ній є чимало крупинок для листя, які залишатимуться на вікнах.



Звичайний чай може відмити вікна до блиску / Фото Pexels

Не обов’язково використовувати нові чайні пакетики. Це може бути повторний пакет чи кілька пакетів, які ви збережете від попереднього заварювання чаю. Замочіть приблизно 5 пакетів у гарячій воді та дочекайтеся, поки вона охолоне.

Тоді цю темно-коричневу суміш треба перелити в пульверизатор й розбризкати по вікнах. Для кращого результату краще скористатися газетою, однак в гладкому, а не зім’ятому вигляді. Витирати вікна варто поперек в одному напрямку.

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Спеціалісти радять використовувати газету завдяки тому, що вона має жорстку структуру й не буде розшаровуватися, а ганчірки можуть залишати ворсинки на вікнах. Якщо немає газети, тоді можна скористатися серветкою з мікрофібри.

Окрім того, чудовим очисником для вікон вважається оцет, однак він має дуже різкий запах, який не зовсім легко вивести, тому все ж таки краще скористатися розчином чаю.