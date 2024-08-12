Одна ошибка во время уборки, от которой пол становится липким: об этом знают не все

Существует немало причин, почему даже после уборки ваш дом все еще может ощущаться не слишком чистым. Но несколько ошибок есть именно в том, как вы моете пол.

Борьба с грязным полом обычно бывает просто бесконечной, ведь только вы его помыли, он уже снова ощущается липким. И причина может заключаться не только в том, что дом естественно загрязняется, но и в ошибках, закравшихся в ваш способ уборки.

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Как правильно мыть пол

Основная причина, почему пол часто остается грязным после мытья – это использование не слишком чистой швабры. А еще одна наиболее распространенная проблема в уборке пола – вы забываете менять воду в процессе.

Использование грязных чистящих средств просто приведут к тому, что грязь и жир будут распространяться, а это приводит к распространению липкости. Для того, чтобы результат уборки вас удовлетворял, нужно менять воду при необходимости и всегда следить за чистотой ваших инструментов.

К тому же повлиять на качество уборки может также и избыток мыльного раствора в воде, или недостаточное ополаскивание также могут вызвать только распространение грязи, а не его эффективную уборку с поверхности. Вам может показаться, что чем больше мыла или средства для мытья вы добавите в воду, то лучше очистите пол, однако это работает не совсем так.



Мыть пол нужно регулярно / Фото Pexels

Очень большое количество мыла приводит к тому, что на полу остается осадок, из-за которого он становится липким. Поэтому вам нужно всегда придерживаться рекомендованных производителем пропорций разведения.

А если после уборки вы не промоете пол еще раз чистой водой, тогда на нем точно останутся остатки очистителя и мыльного средства. Впрочем, иногда основная проблема скрывается именно в выборе чистящего средства. Если он не очень удачный, тогда даже при правильном использовании он оставит липкие следы.