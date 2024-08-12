Одна помилка під час прибирання, від якої підлога стає липка: про це знають не всі

Існує чимало причин, чому навіть після прибирання ваша оселя все ще може відчуватися не надто чистою. Та кілька помилок є саме у тому, як ви миєте підлогу.

Боротьба з брудною підлогою зазвичай буває просто нескінченною, адже щойно ви її помили, вона вже знову відчувається липкою. І причина може полягати не тільки у тому, що дім природно забруднюється, але й в помилках, що закралися у ваш спосіб прибирання.

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Як правильно мити підлогу

Основна причина, чому підлога часто залишається брудною після миття – це використання не надто чистої швабри. А ще одна найбільш поширена проблема у прибиранні підлоги – ви забуваєте міняти воду у процесі.

Використання брудних засобів для чищення просто призведуть до того, що бруд та жир будуть поширюватися, а це призводить до поширення липкості. Для того, щоб результат прибирання вас вдовільняв, потрібно змінювати воду за необхідності та завжди слідкувати за чистотою ваших інструментів.

До того ж вплинути на якість прибирання може також і надлишок мильного розчину у воді, або ж недостатнє ополіскування також можуть спричинити тільки поширення бруду, а не його ефективне прибирання з поверхні. Вам може здатися, що чим більше мила чи засобу для миття ви додасте у воду, то краще очистите підлогу, проте це працює не зовсім так.



Мити підлогу потрібно регулярно / Фото Pexels

Дуже велика кількість мила призводить до того, що на підлозі залишається осад, через який вона стає липкою. Тож вам потрібно завжди дотримуватися рекомендованих виробником пропорцій розведення.

А якщо після прибирання ви не промиєте підлогу ще раз чистою водою, тоді на ній точно залишаться залишки очищувача та мильного засобу. Втім, іноді основна проблема ховається саме у виборі засобу для чищення. Якщо він не дуже вдалий, тоді навіть під час правильного використання він залишить липкі сліди.