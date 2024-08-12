Пік літа вже позаду, але в серпні для городників та садівників все ще лишається немало роботи. Тож не пропустіть момент, коли потрібно зайнятися висадкою квітів.

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Маки

Маки – це рослини, які сповнені символізму. І вони не тільки радують око, але й використовуються у кулінарії. Цвітуть вони протягом тривалого періоду влітку та можуть надати вашим клумбам яскравих акцентів червоного, рожевого чи білого.

Насіння маку слід посіяти на сонячному місці у бідному чи середньодренованому ґрунті. Робити це варто наприкінці літа чи восени.

Ехінацеї

Ці цілющі рослини обожнюють запилювачі, а також квітка може стати яскравим елементом саду, адже має високе красиве суцвіття та має чимало різних кольорів.

Ехінацеї надзвичайно невибагливі та стійкі до посухи, а також вони чудово ростуть у малородючому та добре дренованому ґрунті, якщо посадити їх на сонячному місці.



Ехінацеї садять влітку / Фото Pexels

Дельфінії

Ці рослини можуть досягати неймовірної висоти – до двох метрів, і ними можна чудово прикрасити бордюри у літньому саду чи просто посадити серед клумби. Садівники цінують їх через багатий синій колір, а також відтінки рожевого та фіолетового.

Насіння можна садити у вологому, добре дренованому ґрунті.

Календули

Друга назва календул – це нагідки, і це невибагливі рослини, які можуть рости і в бідному, і в середньому ґрунті на відкритому сонці чи в напівтіні. Ці квіти також їстівні та мають гострий, дещо перцевий смак. Аромат також робить рослину цінним компаньйоном для багатьох овочів, адже вони можуть привабити хижих комах. Так календула стає пасткою для шкідників, які псують рослини на городі.

Люпини

Дуже багато садівників роблять люпини основною рослиною для саду, і недарма. Вони мають бажані яскраві кольори, притягують запилювачів та відлякують личинок шкідливих комах. Посіяти насіння потрібно наприкінці літа чи восени на сонячній ділянці, у добре дренованому ґрунті.