Эти вредные привычки портят ваши полотенца: вы и не догадывались

Полотенца – это то, что можно найти в каждой ванной. И гораздо приятнее, когда они мягкие и пушистые, чем когда они жесткие. А всего несколько ошибок в стирке может привести к такому результату.

Если вы уже не можете вспомнить, когда же купили комплект полотенец, скорее всего, пришло время уже их заменить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. В общем считается, что они могут служить от 2 до 5 лет – но если вы будете правильно ухаживать за ними, этот срок можно несколько продлить.

Интересно Чем вывести ржавчину из ванной: эти методы используют клининговые компании

Вы используете слишком много моющего средства

Когда доходит до стирки загрязненных полотенец, может сложиться ошибочное мнение, что если вы добавите больше средства для стирки, тогда полотенца будут чище. Вот только таким образом вы можете достичь совершенно противоположного эффекта.

Избыток моющего средства просто не смоется во время цикла стирки и останется на волокнах полотенца. Тогда оно будет выглядеть грязным и плохо впитывать воду.

Вы используете отбеливатель

Отбеливатель может быть полезным для того, чтобы удалить пятна с белых полотенец, и если использовать его слишком часто, он начнет вредить. В отбеливании полотенец на самом деле нет необходимости, а вот постоянное использование хлорного средства приведет к тому, что волокна хлопка ослабнут, а срок службы полотенца существенно сократится.

Вы стираете их с неправильной регулярностью

Стирка полотенец после каждого использования – это слишком и приведет к тому, что они быстрее испортятся. И если стирать их слишком редко, на них будут размножаться бактерии и микробы, и поддерживать их в чистоте будет непросто.

Банные полотенца рекомендуют стирать раз в 3 – 4 использования. Это идеальная частота для того, чтобы поддерживать их чистыми, но не сокращать срок службы постоянной стиркой.



Полотенца нужно стирать достаточно часто / Фото Pexels

Стиральная машина переполнена

Если у вас возникает желание постирать все свое белье за раз, и для этого его нужно утрамбовывать в барабан, от этого лучше воздержаться. Так для них не остается пространства, чтобы шевелиться и полоскаться – и это значит, что полотенца не будут качественно постираны.

Переполнение машины может привести к тому, что грязь с полотенец останется в волокнах или даже приведет к появлению плесени или других микробов – если полотенца оставить влажными.

Используете кондиционер

Вот это правило нужно запомнить раз и навсегда – с полотенцами нельзя использовать кондиционер для белья. Может показаться, что это сделает ткань мягче, однако на самом деле средство оседает на ткани, образуя тонкий слой, и это мешает полотенцам качественно впитывать влагу.

Оставляете мокрые полотенца на полу

Если у вас есть привычка после душа или ванной бросать влажные полотенца кучей на полу, лучше отказаться от нее прямо сейчас – так в волокнах ткани начинают размножаться плесень и бактерии, и поэтому полотенца может быть очень трудно очистить.