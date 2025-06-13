Помидоры больше не будут вытягиваться: этот лайфхак нужно знать

Здоровая рассада помидоров это мечта многих огородников. Но с ней и молодыми пересаженными растениями может произойти проблема: они очень вытягиваются и становятся слабыми.

Чаще всего помидоры вытягиваются именно во время выращивания рассады – и именно поэтому это такой важный этап для огородников, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". И для того, чтобы избежать этого досадного явления, нужно знать всего несколько элементарных правил.

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Выбор сроков посева

Для каждой группы растений существует рекомендуемый возраст рассады, когда ее нужно пересаживать в открытый грунт или теплицу. И для помидоров это обычно 50 – 65 дней, поэтому нужно рассчитать все так, чтобы вовремя пересадить ваши помидоры.

Зато рассада, что стоит слишком долго, перерастает, и в контейнере ей становится тесно. Если возможности пересадить в открытый грунт еще нет, нужно пересадить в контейнеры, где много субстрата, а также обеспечить дополнительное освещение.

Недостаток света

Одна из основных причин, почему рассада вытягивается – это темное помещение. Растения тянутся к источнику света, и поэтому со временем могут стать хрупкими и тонкими.

Сеянцам на этапе всходов нужно обеспечить до 10 – 12 часов солнечного света ежедневно, и поэтому лампы включают утром и вечером, а в пасмурные дни – даже днем.

Температура

Если температура слишком высокая, тогда рассада вытягивается даже под лампой. Поэтому после того, как всходы появятся, позаботьтесь о том, чтобы снизить температуру до 15 – 17 градусов. Для этого контейнеры с рассадой перенесите из теплого места на подоконник, где обычно температура несколько ниже.



Помидорам нужна правильная температура / Фото Pexels

Густота посева

Если всходы расположены слишком близко друг к другу, они начинают конкурировать и стремятся обогнать друг друга в росте. И если вы заметили, что всходы вытягиваются по этой причине, лучшим вариантом будет проредить их, или пикировать в отдельные емкости.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие распространенные ошибки приводят к тому, что помидоры гниют прямо на кустах.

Выбор субстрата

Если вы переборщили с азотными удобрениями, тогда рассада начнет вытягиваться даже в случае, если вы придерживались всех предыдущих правил. Поэтому гораздо лучше будет выбирать не универсальный субстрат, а специальную смесь почвы для рассады, где удобрения выбраны более удачно.

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