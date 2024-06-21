Хорошее качество почвы – это первый залог хорошего урожая. И очень сомнительно, что вам удастся вырастить очень сильные и плодовитые растения на бедной земле, поэтому самое время разобраться, как можно улучшить ее.

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Установка клумбы на оживленном месте

Несмотря на то, что для растений очень важно найти светлый и солнечный участок, важно также разбивать клумбу там, где люди не будут постоянно ходить и топтаться рядом. Интенсивное пешеходное движение может привести к уплотнению почвы, а это существенно ограничит рост корней, проникновение воды и даже циркуляцию воздуха.

Не мульчируете землю

Отказ от мульчирования может привести к проблемам и в саду, и на огороде. Например, это может привести к уплотнению, эрозии почвы и сильному колебанию в температуре и влаге из-за испарения.

Зато мульчирование помогает замедлить потерю влаги, подавить сорняки, урегулировать температуру и добавить в землю органические вещества.

Не думаете о важности дренажа

Почва, которая имеет плохой дренаж, также может заболачиваться, и корни растений не получает достаточное количество кислорода. В конце концов это приводит к упадку растения и гниению корней.



Дренаж очень важен для сада и огорода / Фото Pexels

Не проверяете почву

Это может показаться необязательным шагом, и тестирование почвы может кардинально изменить ситуацию на вашем огороде. Так вы поймете, нужно ли вам отрегулировать pH своей земли, и каких веществ ей не хватает.

Дисбаланс кислотности и питательных веществ влияет не только на качество почвы, но и на то, как растут ваши растения.

Вы игнорируете биологию почвы

Почва – это не только земля. И если вы понимаете это и поддерживаете его здоровье, это может иметь решающее значение для овощей, цветов и деревьев. Кроме земли, в почве также есть полезные микробы, грибы, насекомые и дождевые черви, и все они играют очень важную роль в разложении и структуре почвы.

Поэтому чрезмерное использование химикатов и чрезмерная обработка и отсутствие мульчирования могут ухудшить ситуацию.

Вы сажаете инвазивные виды

Инвазивные растения могут создать хаос и в саду, и на огороде, поэтому их следует избегать. Они легко могут вытеснить местную растительность и нарушить экосистему и даже изменить состав почвы.