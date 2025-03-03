5 причин, почему ваша посуда грязная после мытья в посудомоечной машине: знают не все

Использование посудомоечной машины - это отличный способ сэкономить время и силы. Вот только очень неприятно, когда после того, как вы достаете вроде бы чистую посуду, оказывается, что на ней остались и грязь, и остатки пищи.

Если вы заметили, что после мытья посуды в посудомоечной машине она остается жирной и не до конца очищенной, вероятно, вы допускаете несколько неочевидных ошибок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому для того, чтобы прибор работал, как следует, с ними нужно разобраться.

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Вы не соскабливаете остатки пищи

Может быть большой соблазн сразу же после обеда сложить все тарелки и бокалы в посудомойку, но делать так нельзя. Перед этим его нужно слегка сполоснуть или даже поскрести, чтобы удалить большие остатки пищи.

Если они попадут внутрь посудомойки, могут засорить ее и не дать тщательно очистить посуду.

Вы не загружаете посудомоечную машину правильно

Самая распространенная проблема – это неправильная загрузка посудомоечной машины. Убедитесь, что вы делаете это именно так, как указано производителем в руководстве по использованию и уходу, который поставляется вместе с посудомоечной машиной.

И также проверьте, что на посуде нет ничего, что может блокировать воду. Во время загрузки тарелок и чашек держите посуду подальше друг от друга, чтобы она не блокировала распылители воды и доступ к другим грязным тарелкам.



Посудомоечную машину нужно правильно загружать / Фото Pexels

Вы перегружаете посудомоечную машину

Перегрузка посудомоечной машины в конце концов приведет к тому, что вам придется запускать ее еще раз – ведь посуда не помоется тщательно. Эффективная очистка возможна только в случае, если вы действуете согласно инструкции и кладете столько посуды, сколько предусмотрено производителем.

Кроме того, очень важно ее равномерно распределять внутри посудомоечной машины, чтобы не блокировать распылители воды.

Вы используете неправильную температуру

Иногда может возникнуть соблазн сэкономить деньги и использовать более короткий режим с более прохладной водой. Но низкая температура воды может и снизить эффективность мытья посуды. Она не сможет хорошо продезинфицировать чашки и тарелки, удалить остатки пищи, жира и остальной грязи.

Настройте водонагреватель на 50 – 60 градусов, чтобы достичь надлежащего результата.

Вы неправильно используете моющее средство

Выбор правильного средства для чистки посуды по типу воды имеет практически решающее значение в том, насколько качественно будет вымыта ваша посуда. Неэффективное средство не сможет расщепить жир и частицы грязи, и они останутся на тарелках и кастрюлях. Определите жесткость воды в вашем доме и найдите моющее средство соответствующее ей.