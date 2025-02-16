Вот почему ваш потос желтеет и погибает: 5 ошибок в уходе

Потос сейчас одно из самых популярных комнатных растений, и не в последнюю очередь из-за своей неприхотливости и красоты. Впрочем, из-за нескольких ошибок в уходе потос может перестать расти.

Если потос не растет так хорошо, как раньше, вполне вероятно, на это есть конкретная причина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И если вы определите ее и быстро устраните, тогда ваше растение снова начнет выбрасывать новые побеги.

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Переувлажнение

Чрезмерный полив потоса – не самая распространенная причина ухудшения состояния растения. Они не переносят слишком влажную почву и это может быстро привести к загниванию корней. Если вы заметили, что земля переувлажнена, нужно действовать быстро – как только корневая гниль закрепится в горшке, спасти растение будет уже очень сложно.

Отсутствие дренажа

Комнатные растения следует всегда выращивать в контейнерах с дренажными отверстиями на дне – так вода может вытекать из горшка, если вы влили слишком много, и корни не находятся во влаге постоянно.

Если потос посажен в контейнер без дренажа, следует подумать над пересадкой его в другой, более удачный горшок.

Неправильное количество солнечного света

Недостаточное количество солнца также может привести к тому, что ваш потос начнет засыхать. И независимо от того, или света много, или мало – это все равно обернется проблемами.

Несмотря на то, что потос является устойчивым к слабому освещению растением, это не значит, что его нужно разместить в темном углу – тогда растение не будет достаточно фотосинтезировать и не будет производить достаточно энергии. Это неизбежно приведет к тому, что листья начнут опадать, а рост станет деформированным.



Солнечный свет очень важен для потоса / Фото Pexels

Плохая почва

Бледные, слабые листья и замедленный рост могут свидетельствовать о том, что потос погибает от бедного на питательные вещества почвы, или недостаточного внесения удобрений. Использование хорошего, качественного грунта является ключевым условием для выращивания здоровых и счастливых комнатных растений. И если в вашем грунте нет дренажа, или же он слишком долго удерживает влагу – вам придется столкнуться с корневой гнилью.

Потос страдает от вредителей

Вероятно, худшая часть ухода за комнатными растениями – это борьба с вредителями, что могут заполонить горшки и листья ваших зеленых любимцев. Чаще всего насекомые поедают именно его, а также остаются незамеченными, пока симптомы не станут слишком серьезными, а заражение не перейдет на позднюю стадию.