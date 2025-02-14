Если вы заметили, что ваши ногти стали ломкие, обесцвеченные или ребристые – это может свидетельствовать о дефиците определенных питательных веществ, обезвоживания или проблемы со здоровьем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но если вы добавите в свой рацион всего несколько продуктов, имеете все шансы улучшить здоровье своих ногтей.

Интересно Нагар на сковороде выведет обычный лук: давний совет от бабушки

Яйца

Дерматолог Сара Сунг убеждена, что яйца – это основной продукт для здоровья яиц. Они известны своим высоким содержанием белка, а также содержат и биотин. Доказано, что он может увеличивать прочность, твердость и толщину ломких ногтей.

Кроме биотина, из яиц вы получите высококачественный белок, а также незаменимые аминокислоты и здоровые жиры, что помогут питать ногти изнутри.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе – это еще одно важное питательное вещество, что нужно для здоровья ногтей. Недостаток омега-3 жирных кислот может привести к появлению сухих, ломких ногтей с ребрами. А вот лосось является отличным источником именно этих здоровых жиров.



Лосось очень полезен для ногтей / Фото Pexels

Птица

Возможно, вы уже заметили определенную закономерность – потребление большого количества белка приносит пользу вашим ногтям. Белок важен для здоровья ногтей, ведь он является основным компонентом кератина, из которого ногти преимущественно и состоят.

Лучше всего будет добавить в свой рацион куриную грудку и индейку – ведь это нежирный источник белка, что может поддержать здоровье ногтей.

Тофу

Тофу изготавливается из соевых бобов – и поэтому тофу богат белком, который, как мы уже поняли, важен для здоровья ногтей. А вот недостаточное потребление белка может привести к мягким, слабым ногтям, которые часто ломаются. Кроме нежирных продуктов животного происхождения, советуют также есть бобовые и тофу. Еще одно преимущество его в том, что его легко приготовить и добавить практически к любым блюдам.

Семена тыквы

Орехи и семена – это еще одна категория продуктов, о которых не стоит забывать в своем рационе. В частности тыквенные семечки станут отличным выбором, ведь они богаты цинк, что способствует росту и восстановлению ногтей. Вы можете перекусить жареными тыквенными семечками, или посыпать ими йогурты и салаты.

Йогурт

Молочные продукты известны тем, что в них содержится много кальция, который часто ассоциируется с крепкими костями. Впрочем, этот минерал чрезвычайно важен также и для здоровья ногтей. А греческий йогурт, в частности, достаточно богат кальцием – а также содержит и немало белка.