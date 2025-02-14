Якщо ви помітили, що ваші нігті стали ламкі, знебарвлені чи ребристі – це може свідчити про дефіцит певних поживних речовин, зневоднення чи проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та якщо ви додасте до свого раціону всього кілька продуктів, маєте усі шанси покращити здоров'я своїх нігтів.

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Яйця

Дерматологиня Сара Сунг переконана, що яйця – це основний продукт для здоров'я яєць. Вони відомі своїм високим вмістом білка, а також містять і біотин. Доведено, що він може збільшувати міцність, твердість та товщину ламких нігтів.

Окрім біотину, з яєць ви отримаєте високоякісний білок, а також незамінні амінокислоти та здорові жири, що допоможуть живити нігті зсередини.

Лосось

Омега-3 жирні кислоти, що містяться у жирній рибі – це ще одна важлива поживна речовина, що потрібна для здоров'я нігтів. Нестача омега-3 жирних кислот може призвести до появи сухих, ламких нігтів з ребрами. А ось лосось є чудовим джерелом саме цих здорових жирів.



Лосось дуже корисний для нігтів / Фото Pexels

Птиця

Можливо, ви вже помітили певну закономірність – споживання великої кількості білка приносить користь вашим нігтям. Білок важливий для здоров'я нігтів, адже він є основним компонентом кератину, з якого нігті переважно і складаються.

Найкраще буде додати до свого раціону курячу грудку та індичку – адже це нежирне джерело білка, що може підтримати здоров'я нігтів.

Тофу

Тофу виготовляється з соєвих бобів – і тому тофу багатий на білок, який, як ми вже зрозуміли, важливий для здоров'я нігтів. А ось недостатнє споживання білка може призвести до м'яких, слабких нігтів, які часто ламаються. Окрім нежирних продуктів тваринного походження, радять також їсти бобові та тофу. Ще одна перевага його в тому, що його легко приготувати та додати практично до будь-яких страв.

Насіння гарбуза

Горіхи та насіння – це ще одна категорія продуктів, про які не варто забувати у своєму раціоні. Зокрема гарбузове насіння стане чудовим вибором, адже воно багате на цинк, що сприяє росту та відновленню нігтів. Ви можете перекусити смаженим гарбузовим насінням, або ж посипати ним йогурти та салати.

Йогурт

Молочні продукти відомі тим, що в них міститься багато кальцію, який часто асоціюється з міцними кістками. Втім, цей мінерал надзвичайно важливий також і для здоров'я нігтів. А грецький йогурт, зокрема, досить багатий на кальцій – а також містить і чимало білка.