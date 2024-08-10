Почему ваши розы не цветут: 5 причин и что с ними делать

Розы это настоящие королевы сада, и каждый садовод мечтает вырастить пышный куст, который будет цвести целое лето. Но иногда цветы просто отказываются выпускать бутоны, и в таком случае нужно разобраться в причине явления.

Если вы заметили, что цветы роз в вашем саду стали меньше, или в этом году их нет вообще, это может свидетельствовать о том, что с вашим растением произошла беда. Но эксперты убеждены: вернуть цветение возможно и даже достаточно просто.

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Недостаточное количество солнца

Розы – это те растения, которым нужно очень много света для того, чтобы выглядеть лучше. И, конечно, есть отдельные сорта, которые могут неплохо расти в полутени, однако обычно их нужно сажать на хорошо освещенном участке.

И если они получают меньше, чем 6 часов прямого солнечного освещения, цветов вы вряд ли дождетесь.

Вы даете цветам недостаточно подкормки

Очень часто садоводы жалуются на то, что розы зацветают весной, однако летом не цветут повторно. И в некоторых засушливых районах этого, к сожалению, не избежать, ведь розы просто впадают в состояние покоя.

Но во всех других регионах вы можете исправить ситуацию, если не будете забывать об обильной и регулярной подкормке роз.

Вы не обрезаете розы

Обрезка – это очень важная часть ухода за розами, и некоторые люди не знают, что ее нужно проводить очень регулярно. Если вы не будете обрезать многолетнее растение, тогда это приведет к тому, что она будет дичать, и побеги превратятся в заросли.

Цель обрезки – это удаление больной или отмершей древесины из растения. Вместо этого нужно оставить только самые новые и зеленые побеги.



Розы нужно обрезать для цветения / Фото Pexels

Розы не получают достаточно воды

И большее, и меньшее количество воды может быть губительным для ваших растений и негативно повлиять на цветение. И недостаточный полив может просто привести к тому, что на вашем растении просто не будет ни одного цветка.

На растениях есть вредители или болезни

Если розе приходится бороться с нашествием вредителей, тогда у нее просто не будет сил на то, чтобы выращивать цветы. Поэтому после обрезки нужно использовать средства для обработки роз – такие, как медный купорос.