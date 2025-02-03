К выпадению ресниц может привести немало различных факторов – и образ жизни, и вредные привычки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но есть и несколько мелочей, на которые вы, вероятно, не обращали внимания – а они также вызывают проблему.

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Какое выпадение ресниц является нормальным?

Если вы теряете ежедневно несколько ресниц, переживать нет причины – это абсолютно нормально, ведь ресницы развиваются по естественному циклу, последняя часть которого – выпадение.

В среднем считается типичным терять от одной до пяти ресниц в день. Но если вы замечаете потерю большего количества, или появились заметные пробелы или истончение линии ресниц, стоит разобраться с причинами, почему это происходит.

Агрессивное снятие макияжа

Многие люди сильно трут область вокруг глаз, когда смывают макияж в конце дня. Это может существенно травмировать фолликулы ресниц и привести к их преждевременному выпадению. Вместо этого лучше использовать нежное средство для снятия макияжа с глаз на масляной или мицеллярной основе и дать ему побыть на закрытых глазах минуту.

Это поможет растворить макияж без дополнительного трения, и так ваши ресницы точно не пострадают.

Плохая гигиена

Это – еще одна очень распространенная причина выпадения ресниц. Воспаление век может привести к закупорке сальных желез, воспаление век и, как следствие, к выпадению ресниц.

Очень часто воспаление, что называется блефарит, сопровождается отеком, покраснением и появлением корки. Мягкое очищение и отказ от макияжа помогут, если вы испытываете такие проблемы.



Плохая чистка лица может привести к выпадению ресниц / Фото Pexels

Наращивание и искусственные ресницы

Накладные и наращенные ресницы могут вызвать чрезмерное выпадение ресниц, особенно в случаях, если вы используете жесткий клей, или же ресницы очень тяжелые.

Если вы наращиваете ресницы, очень важно делать перерывы, чтобы дать вашим настоящим ресницам время на восстановление. Также всегда придерживайтесь инструкций на этикетке для надлежащего удаления.

Гормональные изменения

Гормональные изменения – например те, что могут происходить во время беременности, менопаузы или дисбаланса щитовидной железы, могут нарушить естественный цикл роста ресниц. Эти колебания могут привести к тому, что волосяные фолликулы преждевременно перейдут в фазу покоя, сообщает дерматолог Мона Фод.