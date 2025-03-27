Эти 5 вещей только загромождают спальню: нужно избавиться от них уже сейчас

Спальня – это место, которое должно быть максимально комфортным, чтобы вы могли забыть о повседневных заботах и как следует отдохнуть. Вот только большое количество ненужных вещей может существенно отвлекать.

Создание стильной и спокойной спальни стоит начинать с основ – качественного матраса, хорошего постельного белья и удобных подушек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, учитывайте также то, что в спальне не должно быть слишком много лишних вещей.

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Одежда, которую вы уже не носите

Беспорядочный шкаф может вызвать настоящее ощущение стресса, а также создает беспорядок в спальне, поэтому важно время от времени проверять его содержимое. Ювелирные изделия, ремни, сумочки и платья, которые вы уже не носите, или которые сломались, только занимают пространство и вызывают усталость.

Поэтому попробуйте быть честными с собой относительно того, что вам нужно сохранить, а какие вещи лучше подарить или выбросить.



Не стоит держать в спальне ненужную одежду / Фото Pexels

Случайные предметы, что должны быть в других комнатах

Очень часто спальня становится местом для сбора случайных вещей со всего дома – старых квитанций, документов, спортивных сумок или случайных вещей домашнего обихода.

И пришло время наконец поставить эти вещи туда, где им место – попробуйте тратить несколько минут ежедневно, чтобы вернуть вещи на свои места, чтобы беспорядок не накапливался. Учитывайте, что оставлять вещи не на своих местах – это одна из привычек неряшливых людей, из-за которых дом постоянно выглядит беспорядочным.

Дополнительные зарядные устройства

Большинство людей заряжают телефон неподалеку от кровати – и это практичный выбор, ведь телефон часто выполняет и функцию будильника. Но нужно ли заряжать наушники, планшет, ноутбук и остальную технику на тумбочке у кровати?

Попробуйте расчистить свое спальное место и убрать все гаджеты, которые на самом деле не должны там быть.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Лишние декоративные подушки

Подушки на кровати, бесспорно, создают ощущение уюта, и в какой-то момент их действительно может стать много. Старайтесь следить за тем, чтобы из-за большого количества подушек ваша кровать не выглядела загроможденной.

Большие лампы

Свет – это действительно то, что очень важно в любой спальне. И учитывайте то, что организовать его нужно правильно. И последнее, что нужно этой относительно небольшой комнате – так это громоздкие лампы, занимающие драгоценное пространство.