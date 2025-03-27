Ці 5 речей тільки захаращують спальню: потрібно позбутися їх вже зараз

Спальня – це місце, яке має бути максимально комфортним, аби ви могли забути про повсякденні турботи та як слід відпочити. Ось тільки велика кількість непотрібних речей може суттєво відволікати.

Створення стильної та спокійної спальні варто починати з основ – якісного матраца, хорошої постільної білизни та зручних подушок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, зважайте також на те, що у спальні не має бути надто багато зайвих речей.

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Одяг, який ви вже не носите

Безладна шафа може викликати справжнє відчуття стресу, а також створює безлад у спальні, тому важливо час від часу перевіряти її вміст. Ювелірні вироби, ремені, сумочки та сукні, які ви вже не носите, або які зламалися, тільки займають простір та викликають втому.

Тож спробуйте бути чесними з собою щодо того, що вам потрібно зберегти, а які речі краще подарувати чи викинути.



Не варто тримати у спальні непотрібний одяг / Фото Pexels

Випадкові предмети, що мають бути в інших кімнатах

Дужче часто спальня стає місцем для збору випадкових речей з усього дому – старих квитанцій, документів, спортивних сумок чи випадкових речей домашнього вжитку.

І настав час нарешті поставити ці речі туди, де їм місце – спробуйте витрачати кілька хвилин щодня, аби повернути речі на належні місця, аби безлад не накопичувався. Зважайте, що залишати речі не на своїх місцях – це одна зі звичок неохайних людей, через які дім постійно виглядає безладним.

Додаткові зарядні пристрої

Більшість людей заряджають телефон неподалік від ліжка – і це практичний вибір, адже телефон часто виконує й функцію будильника. Та чи потрібно заряджати навушники, планшет, ноутбук та решту техніки на тумбочці біля ліжка?

Спробуйте розчистити своє спальне місце та прибрати усі гаджети, які насправді не мають там бути.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Зайві декоративні подушки

Подушки на ліжку, безперечно, створюють відчуття затишку, та в якийсь момент їх і справді може стати забагато. Намагайтеся слідкувати за тим, аби через велику кількість подушок ваше ліжко не виглядало захаращеним.

Великі лампи

Світло – це справді те, що дуже важливе у будь-якій спальні. Та зважайте на те, що організувати його потрібно правильно. І останнє, що потрібно цій відносно невеликій кімнаті – так це громіздкі лампи, що займають дорогоцінний простір.