Прибирання – це неприємний обов'язок, з яким хочеться розібратися якомога швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І більшість людей навіть не думають над тим, аби починати свій день з прибирання – а втім, кілька простих звичок можуть змінити вигляд вашої оселі.

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Застеліть ліжко

Почати варто з простого, та все ж необхідного. Застелити ліжко відразу ж після того, як ви з нього встанете – це чудовий спосіб розпочати продуктивний день у чистій спальні.

Якщо застелити ліжко, уся кімната одразу ж почне виглядати більш охайною. А ось розкладене ліжко складає враження хаосу та неорганізованості.

Протріть раковину у ванній

Бризки зубної пасти, залишки мила та макіяжу – це ті речі, які постійно опиняються на білих стінках вашої раковини у ванній кімнаті. І якщо ви залишите цей безлад на цілий день, згодом прибрати його буде значно складніше.

А ось швидке протирання губкою чи ганчіркою кожного ранку допоможе вам уникнути накопичення бруду на раковині чи стільницях.

До речі, раніше ми розповідали про звички неохайних людей, які призводять до того, що дім виглядає брудним та незатишним.

Розвантажте посудомийну машину

В ідеалі це потрібно робити ще напередодні ввечері, аби ви прокинулися, а весь посуд, сухий і чистий, вже стояв на полицях. Та ранок – це теж чудовий час, аби розібратися із цим завданням. Так ви можете звільнити простір у приладі, аби наповнювати його протягом дня – і тоді кухня залишатиметься візуально чистішою.



Посудомийну машину потрібно розвантажувати вчасно / Фото Pexels

Винесіть сміття

Переповнений сміттєвий пакет на кухні може не тільки псувати загальне враження від кімнати, але ще й смердіти. Тож якщо ви помітили, що вже пора викинути сміття, затягувати із завданням не варто – зробіть це одразу. Це просте завдання займає всього кілька хвилин, і вже може змінити на краще запах та вигляд вашого дому.

Протріть ручки холодильника та мікрохвильової печі

Кухня вранці зазвичай – це досить зайняте місце, тож ви можете взяти за звичку протирати усі місця, яких найчастіше торкаються. Зазвичай це ручки шаф, холодильника, мікрохвильової печі.