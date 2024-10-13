Водители натирают машину кремом для бритья: узнайте для чего это делают

Окна автомобилей имеют свойство в холодное время года наносить немного хлопот. Для того, чтобы долго не ждать, чтобы окна запотели и быстрее начать движение, водители используют средство, которое может удивить.

Чаще всего проблемы с окнами в автомобиле встречаются в зимнее время, когда они покрыты инеем или снегом, пишет Express. Для того, чтобы вернуть их в нормальное состояние, понадобится некоторое время. Впрочем пользователи социальных сетей обнаружили, что с помощью одного средства, проблему можно очень быстро решить.

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Как использовать крем для бритья

Оказывается, если протереть окна кремом для бритья, то это сможет предотвратить то, что они будут покрыты инеем. Нанести крем нужно салфеткой из микрофибры. Для этого лайфхака нужно немного крема, чтобы создать определенную защитную пленку. Много его использовать не стоит.

Также окна машины способны запотевать, поэтому крем для бритья сможет предотвратить этот процесс. Эффективность этого лайфака проверили немало автомобилистов. Вместо крема или геля для бритья, можно использовать пену, однако ее надо совсем немного.



Крем для бритья используют для окон авто / Фото Pexels

После такой процедуры зеркало не будет запотевать в течение нескольких недель. Далее лайфхак с гелем для бритья придется повторить.

Чтобы не допустить запотевания окон, водителям нужно включать на максимум обдув салона и установить максимальную температуру, запустить кондиционирование воздуха и выключить рециркуляцию воздуха в салоне.