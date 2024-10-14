Водії натирають машину кремом для гоління: дізнайтеся для чого це роблять

Вікна автомобілів мають властивість в холодну пору року завдавати трохи клопоту. Для того, щоб довго не чекати, аби вікна розпотіли й швидше розпочати рух, водії використовують засіб, який може здивувати.

Найчастіше проблеми з вікнами в автомобілі зустрічаються в зимову пору, коли вони вкриті інеєм чи снігом, пише Express. Для того, щоб повернути їх до нормального стану, знадобиться деякий час. Втім користувачі соціальних мереж виявили, що за допомогою одного засобу, проблему можна дуже швидко вирішити.

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Як використовувати крем для гоління

Виявляється, якщо протерти вікна кремом для гоління, то це зможе запобігти тому, що вони будуть вкриті інеєм. Нанести крем потрібно серветкою з мікрофібри. Для цього лайфхаку потрібно трішки крему, щоб створити певну захисну плівку. Багато його використовувати не варто.

Також вікна машини здатні запотівати, тож крем для гоління зможе запобігти цьому процесу. Ефективність цього лайфаку перевірили чимало автомобілістів. Замість крему чи гелю для гоління, можна використовувати піну, однак її треба зовсім трішки.



Крем для гоління використовують для вікон авто / Фото Pexels

Після такої процедури дзеркало не буде запотівати впродовж кількох тижнів. Далі лайфхак з гелем для гоління доведеться повторити.

Щоб не допустити запотівання вікон, водіям потрібно вмикати на максимум обдув салону і встановити максимальну температуру, запустити кондиціонування повітря і вимкнути рециркуляцію повітря в салоні.