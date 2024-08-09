Почему во время созревания трескаются помидоры: вот как это предотвратить

Когда огородники принимают решение выращивать на участке помидоры, они должны приготовиться ко всем возможным напастям на растения, ведь в выращивании они бывают довольно капризными. То фитофтора, то вершинная гниль, то желтеют листья. А когда уже появились плоды – они начинают неожиданно трескаться.

Вырастить помидоры не очень просто: они очень часто страдают от разнообразных болезней. Но даже когда вы в конце концов дождались появления плодов, это не значит, что проблемы закончились: томаты все еще могут потрескаться.

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Почему трескаются помидоры

Трещины на помидорах обычно имеют форму концентрических или радиальных кругов, а внутри которых вместо кожуры образуется грубая соединительная ткань, напоминающая белые рубцы.

Для человека такие плоды совсем безопасны, но их качество считается значительно ниже. Но хуже всего случается тогда, когда в трещины попадает инфекция, и тогда они не рубцуются, а начинают преждевременно гнить. И такие помидоры нужно немедленно собирать с участка и утилизировать.

Но из-за чего помидоры трескаются? Обычно есть три основные причины:

дефицит или избыток воды;

недостаток или избыток полезных элементов;

резкие изменения в температуре и влажности.



Помидоры могут трескаться / Фото Pexels

Почему в теплице есть трещины на помидорах

Первая причина – это перегрев плодов, поэтому следите за тем, чтобы температура не поднималась выше 30 градусов. Также чрезмерный плив может привести к тому, что кожура просто не выдержит давления и лопнет. Кроме того, если вы используете концентраты при подкормке, избыток полезных элементов также вызывает трещины.

Наиболее устойчивыми к растрескиванию считаются мясистые плоды. Их можно поливать всего один раз в неделю. А вот для теплицы подойдут более мягкие сорта.

Почему трескаются помидоры на огороде

Часто это случается из-за того, что перепад температур днем и ночью слишком большой. Кроме того, очень дождливая погода и обильный полив могут быть не очень полезными. Учитывайте также и влияние солнечных лучей и слишком высокую температуру.

Нельзя переусердствовать и с пасынкованием – из-за большого количества солнца помидоры могут начать лопаться.