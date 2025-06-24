Зачем оставлять уксус в туалете на ночь: ожидайте невероятного эффекта

Очень часто унитаз покрывается желтизной с внутренней стороны. Чистка ершиком не всегда помогает, поэтому хозяйки прибегли к одному секрету, который способен ошеломить результатом.

Туалет всегда нужно содержать в чистоте, пишет 24 Канал. Известковый налет имеет довольно непривлекательный вид, поэтому от него стоит избавиться. Вывести желтизну можно без каких-либо усилий.

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Зачем оставлять уксус в туалете на ночь

Уксус является естественным дезинфицирующим средством, который легко убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Также уксус способен вывести желтизну из унитаза. Опытные хозяйки заливают стакан уксуса в унитаз с добавлением нескольких капель йода, оставляя все на ночь.



Желтизну из унитаза хорошо выводит уксус / Фото Pexels

Утром нужно смыть воду, чтобы увидеть результат. За несколько часов уксус справится с известковым налетом. Накопленную желтизну не совсем легко вывести, поэтому если у вас нет специальных химических средств, то уксус прекрасно справится с задачей.

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Большинство пятен на унитазе образуются от жесткой воды, поэтому отбеливатель не может с ними справиться. В таком случае стоит воспользоваться жидкостью на основе кислоты, которая легко справится с известковым налетом.

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Вместо нескольких капель йода, унитаз можно засыпать содой, оставить на пятнах на 15 минут, а потом залить все уксусом. Это вызовет реакцию шипения, которая лучше активирует кислоту и поможет вывести стойкие отложения известкового налета. Это средство можно уже смывать через час, но при желании, можете оставить на всю ночь, а утром только прочистить остатки ершиком.