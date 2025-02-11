Почему задняя стенка холодильника намерзает: знают единицы

Холодильник – это прибор, без которого не обойтись ни в одной квартире. И все же многих может удивлять и раздражать то, что на задней его стенке часто образуется "шуба" изо льда.

Рано или поздно практически любому человеку придется столкнуться с неприятным явлением намерзания льда в холодильнике. И иногда это происходит в самый неподходящий момент, поэтому лучше заранее разобраться, почему возникает проблема и как ее решить, сообщает 24 Канал.

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Почему в холодильнике намерзает лед?

Проблема в холодильнике может возникнуть из-за нарушения термоизоляции вашего прибора. Это означает, что он не может поддерживать постоянную нужную температуру, а это приводит к тому, что компрессор работает на максимуме.

Холодильник таким образом пытается самостоятельно компенсировать разницу между температурой внутри и снаружи. Задняя панель не успевает оттаивать, и на ней образуется лед.

Специальный встроенный в заднюю панель испаритель охлаждает ее поверхность, и при этом также притягивается водяной пар, содержащийся в воздухе в холодильнике. И в конце концов это заканчивается тем, что из-за конденсации на задней стенке образуется иней или даже слой льда.



Холодильник порой может образовывать лед внутри / Фото Pexels

Что делать, чтобы холодильник не намерзал?

Несмотря на то, что намерзание льда на задней стенке холодильника – это довольно распространенная проблема, это вовсе не означает, что вам нужно с этим мириться. Существует несколько простых мер, которые помогут улучшить ситуацию.